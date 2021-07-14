Елена Шмелева: народная программа ЕР поможет распространить современные методы школьного образования

Работа с "Единой Россией" позволит перевести на законодательный уровень и распространить на регионы современные методы школьного образования, которые, в частности, уже используются в "Сириусе". Об этом в эфире СОЛОВЬЕВ LIVE заявила руководитель фонда "Талант и успех", сопредседатель центрального ОНФ Елена Шмелева, объясняя свое решение пойти на выборы от партии "Единая Россия":
В образовании ничего нельзя сделать революционно. Это эволюционный путь с участием большого количества экспертов. Я уверена, что благодаря моему статусу и работе мы все вместе соберем законодательные и другие инициативы в народную программу "Единой России" и за следующие пять лет сделаем все, чтобы они были реализованы.
По предложению президента России Владимира Путина Шмелева включена в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму. Этот факт она назвала "удивительным уровнем доверия и ответственностью": "Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику следующих пяти лет в сфере образования".
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