Елена Шмелева: народная программа ЕР поможет распространить современные методы школьного образования

11:50 14 июля 2021
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er.ru
Продолжение: Уровень доверия граждан к выборным кампаниям растет, считают эксперты Общественной палаты

Работа с "Единой Россией" позволит перевести на законодательный уровень и распространить на регионы современные методы школьного образования, которые, в частности, уже используются в "Сириусе". Об этом в эфире СОЛОВЬЕВ LIVE заявила руководитель фонда "Талант и успех", сопредседатель центрального ОНФ Елена Шмелева, объясняя свое решение пойти на выборы от партии "Единая Россия":

В образовании ничего нельзя сделать революционно. Это эволюционный путь с участием большого количества экспертов. Я уверена, что благодаря моему статусу и работе мы все вместе соберем законодательные и другие инициативы в народную программу "Единой России" и за следующие пять лет сделаем все, чтобы они были реализованы.

По предложению президента России Владимира Путина Шмелева включена в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму. Этот факт она назвала "удивительным уровнем доверия и ответственностью": "Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику следующих пяти лет в сфере образования".

Теги: Владимир Путин , выборы , Госдума , Единая Россия , образование , ОНФ , президент , школы
Татьяна Тихонова

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