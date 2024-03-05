Видеотрансляция с избирательных участков: ключ к доверию граждан к выборам

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На площадке Общественной палаты России представлен доклад Ассоциации НОМ о проведении общественного наблюдения на выборах президента России. В рамках аналитического обзора специалисты изучили инструменты, инфраструктуру и методы общественного наблюдения за две недели до выборов. В обсуждении доклада приняли участие и эксперты из Тюмени.

Доклад представляет собой обзор и анализ долголетней практики института общественного контроля в России. Председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Мариана Альмухаметова убеждена, что от работы общественных наблюдателей зависит прозрачность, открытость и законность избирательного процесса. По ее мнению, одним из самых эффективных и прозрачных методов обеспечения прозрачности выборов в России является видеотрансляция процесса голосования и подсчета голосов.

Альмухаметова подчеркнула, что центры общественного наблюдения, предоставляющие доступ к прямой видеотрансляции с избирательных участков, играют важную роль в обеспечении открытости избирательного процесса. Подготовка к открытию таких центров в регионах активно продвигается.

Любой желающий в дни голосования может присоединиться к просмотру видеотрансляции в Центре общественного наблюдения за выборами в Тюменской области, отметила эксперт. Участники молодежной группы "Корпус "За чистые выборы" в Тюменской области планируют проводить обзор видеотрансляции с избирательных участков в штабе на протяжении трех дней.

Эксперты считают, что видеотрансляция с избирательных участков способствует повышению доверия граждан к результатам выборов.