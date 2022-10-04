Депутаты гордумы обсудят новую схему избирательных округов Тюмени

В Тюменскую гордуму поступили документы об изменении 26 одномандатных избирательных округов по выборам депутатов. Вопрос планируется включить в повестку очередного заседания думы. Новая схема избирательных округов даст старт выборной кампании депутатов городской Думы VIII созыва.

Тюмень динамично растет и развивается, в 2018 году в городе проживало почти 790 тысяч тюменцев, а в 2022 году – уже 830 тысяч. Количество избирателей в Тюмени возросло на 60 тысяч человек и достигло 580 тысяч. Наиболее высокий рост числа горожан фиксируется в Калининском и Восточном административных округах.

"В Тюмени за пять лет сдано около 4,5 миллиона квадратных метров жилья, город растет по территории и численности населения. Поэтому пересмотр границ избирательных округов становится необходимостью, - пояснил Евгений Заболотный. – Округов у нас двадцать шесть, границы одних уменьшаются из-за плотной застройки и увеличения количества жителей, а других, наоборот, становятся больше. Депутатам предстоит изучить представленную избирательной комиссией информацию и принять решение", - прокомментировал планы председатель думы Евгений Заболотный.

Вопрос сначала обсудят на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, а затем рассмотрят на заседании думы, которое запланировано на 27 октября.

Согласно Уставу города Тюмени, городская дума состоит из 36 депутатов, избираемых населением на муниципальных выборах на пятилетний срок полномочий. В соответствии с законодательством, 26 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 10 депутатов - по спискам политических партий по единому избирательному округу. Полномочия Тюменской городской Думы VII созыва завершаются в 2023 году.