Тюменские общественники считают оправданными новые правила аккредитации СМИ на выборы

Фото: ВК «Общественная палата Тюменской области»

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок аккредитации журналистов для работы на выборах. Представители СМИ будут обладать широкими правами, но есть и новые ограничения. По мнению экспертов Общественной палаты Тюменской области, нововведения пойдут лишь на пользу освещению процесса голосования.

Напомним, впервые в истории России выборы в Госдуму будут проходить в течение трёх дней: с 17 по 19 сентября. Документ ЦИК не только даёт журналистам право находиться на избирательных участках все три дня, но и участвовать в специфических процедурах, к примеру, в выездном голосовании и подсчете голосов. Разрешается вести фото- и видеосъемку всего процесса, включая перемещение бюллетеней в сейф-пакет.

"Присутствие на участках представителей СМИ – важнейший компонент прозрачности голосования. В этом плане аккредитованные журналисты обладают достаточно широкими полномочиями, чтобы транслировать гражданам ситуацию с полей максимально полно и беспристрастно. Радует также, что теперь права журналиста четко регламентированы, что исключит возможность двойного толкования и, соответственно, снизит количество потенциальных конфликтов между работниками участковых комиссий и СМИ", - прокомментировал решение ЦИК руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области, заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

Однако введены и ограничения. К примеру, аккредитация действительна только в дни голосования. Также представитель СМИ не вправе обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования, то есть не обладает правами наблюдателя. А возмездный или трудовой договор с изданием, делегирующим журналиста на выборы, должен действовать не менее двух месяцев. По мнению тюменских общественников, такая мера позволит отсеять недобросовестных и некомпетентных сотрудников.

"К сожалению, нередко ранее во время выборов мы сталкивались с фейками и провокациями. Новый порядок аккредитации практически исключает участие в выборах на правах журналиста лиц непрофессиональных и злоупотребляющих полномочиями, которые временно решили войти в состав редакции в сугубо личных целях, например, чтобы "сделать шоу" на участке и мешать работе комиссии ради повышения собственной популярности", - считает Артур Юрьев.

Эксперт подчеркнул, что ЦИК относится к журналистскому корпусу с большим уважением и вправе ожидать того же в ответ. В частности, поэтому документального подтверждения длительности действия трудового договора журналиста с изданием предоставлять не требуется, а журналистов просят проявлять уважение к правам, чести и достоинству граждан, соблюдать общественный порядок и санитарные нормы.