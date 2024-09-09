Четыре участника СВО в Тюменской области избраны в местные думы

"Единая Россия" на выборах в Тюменской области по предварительным данным показала достойный результат: 176 из 197 мандатов (89,3%), включая дополнительные выборы в областную думу. Четверо участников СВО, представлявшие партию в этой кампании, получили убедительную поддержку земляков, сообщил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

"Единая Россия" одержала победу на дополнительных выборах - в Тобольскую городскую думу и думы сельских поселений муниципальных районов региона.

Всего в Тюменской области в этом году проходила 41 избирательная кампания. Жители Тюменской области выбирали депутатов в Ялуторовскую городскую думу, думу Голышмановского городского округа, в местные думы 12 поселений Тюменского района, включая такие крупные, как Винзили, Каскара, Червишево и другие.