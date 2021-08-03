ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму

Федеральный список из 277 кандидатов в депутаты Госдумы от "Партии пенсионеров" зарегистрирован по итогам заседания Центральной избирательной комисси в понедельник, 2 августа.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" в количестве 277 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК.

Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Партии пенсионеров" и список кандидатов по одномандатным округам. Общефедеральную часть списка партии возглавили председатель центрального совета партии Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.

Председатель Центрального совета "Партии пенсионеров" Владимир Бураков сообщил, что принятое ЦИКом решение важно для партийцев, так какони нацелены на работу ради улучшения жизни российских пенсионеров. "Партия выработала решения, которые могут позволить, на наш взгляд, значительно улучшить жизнь старшего поколения. И дать уверенность в будущем всем остальным возрастным группам. Кампания будет напряженной. Но принципиальность и ответственность ЦИК позволит провести ее с наилучшими результатами и меньшими замечаниями со стороны избирателей", - отметил Бурков.

Голосование по выборам в Госдуму в этом году пройдет с 17 по 19 сентября.