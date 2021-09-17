В Тюменской области начали работу участки для голосования

В пятницу, 17 сентября, в Тюменской области стартовали выборы депутатов в Государственную и областную думы, в ряде муниципалитетов - довыборы в местные думы. К работе приступили 29 территориальных избирательных комиссий. Избирателей ждут на участках для голосования 17, 18, 19 сентября с 8:00 до 20:00.

В Тюмени на избирательных участках будут использоваться 120 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Они установлены там, где зарегистрировано более 1300 избирателей.

На участках будут следить за ходом голосования около трех тысяч общественных наблюдателей. Круглосуточная онлайн-трансляция проводится на 490 участках и во всех 29-ти территориальных избиркомах. Еще на 589 избирательных участках используются 580 комплексов видеофиксации для ведения непрерывной записи в режиме офлайн.

В конце каждого дня голосования заполненные бюллетени будут помещать в сейф-пакеты и складывать в опечатанных помещениях УИКов. Их вскроют после окончания выборов, то есть после 20:00 19 сентября.

На участках для голосования проведена дезинфекция помещений, есть необходимый запас антисептиков для рук, масок и перчаток. У всех приходящих на входе проверяют температуру. Регулирование потоков избирателей организовано с помощью разметки и указателей для соблюдения социальной дистанции. Сотрудники избиркомов заранее прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщают в облизбиркоме.

Жителям Тюменской области за три дня предстоит выбрать депутатов Госдумы и Тюменской облдумы. В нескольких муниципалитетах пройдут довыборы в местные думы. По данным сайта мойучасток.рф, принять участие в выборах в Тюменской области могут почти 1,129 млн человек.