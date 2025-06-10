Более 129 тысяч жителей Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства своих городов

Всероссийское голосование за дизайн-проекты благоустройства городской среды в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" проводится с 26 апреля и завершится 12 июня. К этому моменту за тюменские проекты проголосовали свыше 129 тысяч человек.
В Тюмени жителям нужно выбрать один из двух вариантов благоустройства сквера Депутатов, аллеи Молодоженов, площади Борцов Революции.
В Ишиме горожане выбирают лучший, на их взгляд, дизайн для преображения территории у дома №62 по улице Карла Маркса.
В Тобольске все внимание и дискуссии вокруг будущего облика Менделеев-парка.
Отдать голос в пользу понравившегося проекта можно на портале "Госуслуг". На момент публикации новости в Тобольске неравнодушие к облику городя проявили почти 16 тысяч человек, в Ишиме - более 4,6 тысяч человек, остальные проголосовавшие выбирали дизайны для локаций Тюмени.
Напомним, голосование проводится ежегодно, проекты-победители этого года будут реализованы в 2026 году.
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