Как принять участие в голосовании на выборах-2021 в Тюменской области?

В Тюменской области стартовали выборы в Госдуму, облдуму, а в ряде муниципалитетов и довыборы в местные думы. Рассказываем, когда, где и как будет проходить голосование в регионе.

Проголосовать можно на избирательных участках 17, 18 и 19 сентября. Они открылись сегодня в 8:00 и уже успели принять первых посетителей, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Узнать, где находится ваш участок по месту регистрации, можно на сайте областного Избиркома или портале Центрального Избиркома РФ по ссылкам "Цифровые сервисы/ Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума/ Найти свой избирательный участок по адресу места жительства". Те, кто собирался проголосовать по фактическому месту нахождения, а не по прописке, должен был подать заявление об этом в территориальную или участковую избирательную комиссию до полуночи 13 сентября.

Для голосования на избирательном участке вам потребуется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. На участке покажите паспорт члену участковой комиссии в развернутом виде на странице с ФИО и странице с пропиской. Для идентификации с фото вас попросят приспустить маску. После этого предложат расписаться в списке участников голосования выданной одноразовой ручкой и получить бюллетень.

В областном избиркоме работает "горячая линия" по номеру 8 (3452) 42-67-72, где можно получить ответы на оставшиеся вопросы. Также бесплатный многоканальный телефон 8-800-200-00-20 работает в информационно-справочном центре ЦИК.