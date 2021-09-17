Около 3 тысяч наблюдателей следят за избирательным процессом в Тюменской области

Общественное и видеонаблюдение гарантируют прозрачность избирательного процесса, считает председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарев. Он сообщил, что в регионе на избирательных участках работают около трех тысяч наблюдателей.

В более чем 450 участковых и 29 территориальных избирательных комиссиях в области организуют видеонаблюдение. Камеры будут снимать происходящее на участках круглосуточно. 71 выездная комиссия готова выехать на места по жалобам на нарушения и разобраться в ситуации.

По словам Геннадия Чеботарева, любой желающий может ознакомиться с работой наблюдения. Информация доступна в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Тюменской области, который располагается во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Напомним, выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва проходят 17, 18 и 19 сентября.