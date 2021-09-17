Тамара Трунилова приглашает тюменцев сделать свой выбор

11:18 17 сентября 2021
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Фото: ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Альберт Суфианов стал одним из первых участников голосования в регионе

Председатель совета общественной организации "Общество русской культуры" Тамара Трунилова призвала тюменцев проявить свою гражданскую позицию и принять участие в голосовании. По ее мнению, многие партии представили достойные программы к выборам.

"Голос каждого из нас важен, поэтому мы приглашаем всех тюменцев сделать свой выбор", - отметила она.

По словам Тамары Труниловой, трехдневный режим голосования оказался удобным для многих. Кто-то может уехать в выходные дни на дачи, а также те, кто не работают в пятницу, могут прийти на избирательные участки. В период пандемии важно уменьшить очереди на избирательных участках, считает руководитель общественной организации.

Теги: выборы
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