Тюменцы успевают голосовать в пятницу утром перед работой

ИА "Тюменская линия"

Тюменцы начали подходить на избирательные участки с первых минут после открытия. Многие успевают проголосовать до работы.

В числе первых на избирательный участок № 2202 пришла тюменка Ирина Кулик. По ее мнению, трехдневное голосование – удачное решение: людям, которые работают сменами, не нужно отпрашиваться с работы.

"Зашла перед работой, чтобы проголосовать, а в выходные заниматься своими делами. Меры безопасности все соблюдены: мне измерили температуру, около входа есть антисептик, маски, выдали индивидуальную ручку. Все очень доброжелательные и внимательные", - поделилась она.

Каждому избирателю на этом участке выдается четыре бюллетеня: по два - для выбора депутатов Государственной думы по федеральному списку и по одномандатному, по два – в региональный парламент, пишет ИА "Тюменская линия".

В избирательный участок № 2938 многие подошли к 8 часам. "Утро началось с гимна Российской Федерации. Очень торжественная атмосфера. Надо было ребенка с собой взять. Завез в садик и поехал на участок", - отметил молодой отец Евгений.

Голосование проходит с 8 до 20 часов. Для удобства россиян и обеспечения эпидемиологической безопасности голосование продлится три дня - 17, 18 и 19 сентября.

Всего в Тюменской области открыто 1 тыс. 70 избирательных участков. Узнать расположение своего участка можно на сайте ЦИК РФ. Для удобства избирателей работает горячая линия: (3452) 42-67-72.