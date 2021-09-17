Игорь Халин: избирательные участки работают в штатном режиме

11:55 17 сентября 2021
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news.megatyumen.ru
| Фото: news.megatyumen.ru
Продолжение: Тюменцы в возрасте или на самоизоляции могут проголосовать на дому

Все 1070 избирательных участков на территории Тюменской области открылись 17 сентября в 8:00 и работают в штатном режиме. Процесс выборов в регионе проходит в спокойной обстановке, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

По его словам, на сегодняшний день в регионе свой голос отдали уже 2346 избирателей. Это жители семи районов, которые проголосовали досрочно, по причине труднодоступности и отдаленности местности.

"Вчера состоялась проверка комплексов обработки избирательных бюллетеней. Все 120 комплексов работают в штатном режиме. Также провели функциональное тестирование и проверили все 1038 камер видеонаблюдения", - рассказал Игорь Халин во время брифинга.

Кроме того, за ходом голосования следит около трех тысяч общественных наблюдателей.

Избирательные участки в регионе будут действовать в течение трех дней с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос можно в любое время с 8:00 до 20:00.

Теги: выборы , Игорь Халин , избирком
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