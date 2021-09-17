Альберт Суфианов стал одним из первых участников голосования в регионе

Депутат Тюменской областной Думы шестого созыва, член фракции "Единая Россия", главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов 17 сентября одним из первых отдал свой голос за кандидатов на избирательном участке в школе № 37 Тюмени.

"Считаю, что выборы – это знаменательное событие. Каждому гражданину Российской Федерации предоставлено право принять в них участие. И этим правом необходимо воспользоваться, высказать свою гражданскую позицию. Голосование определяет наше будущее и то, как мы будем двигаться дальше. Сегодня я пришел на участок и сделал свой выбор", - прокомментировал Альберт Суфианов.

В Тюменской области стартовали выборы депутатов Госдумы, облдумы и довыборы в муниципальные представительные органы. Голосование продлится с 17 по 19 сентября. Избиратели могут прийти на свои участки в любой из этих дней с 08:00 до 20:00. Выборы проходят с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм.