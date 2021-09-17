Тюменцы в возрасте или на самоизоляции могут проголосовать на дому

12:11 17 сентября 2021
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Продолжение: Медицинским работникам нужно принимать участие в выборах, считает Антон Терехин

Тюменцы, которые по уважительной причине вынуждены оставаться дома, могут принять участие в голосовании на дому. Прежде всего, это пожилые горожане, люди на самоизоляции и больничном.

Как сообщил председатель избирательной комиссии Сергей Самусенко, гражданин, у которого есть веская причина воспользоваться таким способом голосования, может обратиться на избирательный участок, за которым он закреплен по месту жительства.

Сотрудники избирательного участка заранее получили заявки и в назначенное время приезжают по указанным адресам. В случае, если избиратель обратится в избирательный участок, не относящийся к его месту жительства, то его обязательно перенаправят по нужному адресу.

Теги: выборы
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