Тюменцы в возрасте или на самоизоляции могут проголосовать на дому

Тюменцы, которые по уважительной причине вынуждены оставаться дома, могут принять участие в голосовании на дому. Прежде всего, это пожилые горожане, люди на самоизоляции и больничном.
Как сообщил председатель избирательной комиссии Сергей Самусенко, гражданин, у которого есть веская причина воспользоваться таким способом голосования, может обратиться на избирательный участок, за которым он закреплен по месту жительства.
Сотрудники избирательного участка заранее получили заявки и в назначенное время приезжают по указанным адресам. В случае, если избиратель обратится в избирательный участок, не относящийся к его месту жительства, то его обязательно перенаправят по нужному адресу.
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