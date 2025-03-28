Жители тюменских городов до 20 апреля могут ездить со скидкой в автобусах

Тюменская транспортная система до 20 апреля для пользователей транспортной картой сделала дешевле на 3 рубля проезд в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске.

Генеральный директор компании "ТТС" Алексей Раков пояснил, что компания решила таким образом поддержать актуальность использования общественного транспорта и продемонстрировать пассажирам, что для оплаты проезда достаточно скачать приложение в телефоне и оформить там виртуальную карту.

Оформить виртуальную карту абсолютно бесплатно можно в приложении ТТС, скачав его на мобильный телефон через RuStore или Google Play. В данный момент в Тюменской транспортной системе числятся более 2,5 тысяч пользователей виртуальной картой.