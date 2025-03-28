В Тюменской области с началом пожароопасного сезона 5 апреля запретят ходить в леса

13:28 28 марта 2025
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 Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области устанавливается с 1 апреля. Запрет на посещение лесов будет установлен с 5 апреля. Ранние для этого сроки губернатор Александр Моор объяснил стремительным таянием снегов и установившейся теплой и сухой погодой.

Моор напомнил, что главной причиной природных пожаров является человеческий фактор. Помните об этом, земляки! Не пользуйтесь открытым огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. Нарушителей будем привлекать к строгой ответственности.

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