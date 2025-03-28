Страховщики считают, что в топ-3 ущерба от паводка войдут Омская, Тюменская области и Якутия

Возможный совокупный ущерб, который может быть нанесен предстоящим весенним паводком на территории Российской Федерации, вероятно, не превысит 5 млрд рублей, при этом около 2,8 млрд из них может прийтись на три региона: Омскую, Тюменскую область и Якутию, такой прогноз со ссылкой на риск-офиса Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) на этой неделе опубликовало Агенство страховых новостей.

"Самый высокий размер ущерба в стране от весеннего половодья, согласно прогнозу, может быть зафиксирован в Омской (ущерб более 1 млрд р., 1300 объектов), Тюменской (более 900 млн, 2000 объектов) областях и Республике Саха (более 900 млн р., 1700 объектов). В Алтайском крае, где потенциальный ущерб от половодья может составить 560 млн р., в зоне затоплений могут оказаться более 3000 объектов. В Челябинской области возможный ущерб может составить около 500 млн р. (1800 объектов), в Башкирии — 340 млн р. (2500 объектов), в Самарской области — 220 млн р. (1200 объектов), в Хабаровском крае — 180 млн р. (500 объектов), в Иркутской области — 130 млн р. (320 объектов), на Сахалине — 110 млн р. (500 объектов). Самый маленький возможный ущерб весеннее половодье может нанести в Пермском крае — около 70 млн р. (500 объектов)", - указано в сообщении.

Отмечается, что расчет подготовлен с использованием разработанной риск-офисом РНПК системы моделирования землетрясений и наводнений, позволяющей рассчитать экономический ущерб от воздействия ЧС. При анализе учитывалось прогнозируемое превышение многолетней нормы воды в реках при весеннем половодье, в результате которого пострадать от затопления могут населенные пункты в различных субъектах РФ.

По словам руководителя отдела аналитики и моделирования риск-офиса Антона Коваленко, аналитические данные могут учитываться федеральными и региональными органами власти, корпорациями в бюджетах разных уровней и капитале при формировании резервов на покрытие ущерба от текущих неблагоприятных явлений.

Риск-офис был создан в 2020 г. на базе РНПК по инициативе Банка России. Главной целью новой структуры стало построение моделей оценки влияния неблагоприятных факторов, в первую очередь природного характера, на экономику России. На сегодня риск-офис РНПК подготовил и протестировал базы данных зон затоплений по всем регионам России. На основании гидрологических расчетов по данным более 1500 гидропостов и геопространственной информации на базе данных дистанционного зондирования Земли создана электронная карта зон затоплений всех муниципальных образований и межселенной территории.