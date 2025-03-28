Депутаты Тюменской гордумы предложили полиции свои страницы в соцсетях для работы с населением

Обстановка в городе и общественный порядок на массовых мероприятиях свидетельствуют о том, что полиция в целом успешно справляется со своими служебными задачами, однако лучших результатов можно достичь, особенно в профилактике преступлений с помощью широкого информирования жителей о угрозах кибер-мошенничества и ответственности за преступления в интернете. В этом правоохранительным органам готовы помочь депутаты, заявила председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова.

Доклад о работе полиции за 2024 год на заседании гордумы заслушали в четверг, основные цифры и факты озвучил начальник УМВД России по городу Тюмени Дмитрий Ерошов.

Показатели раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений в городе остаются стабильно высокими: убийства и изнасилования — 100%, преступления, связанные с тяжким вредом здоровью, — 94,9%. Число IT-преступлений растет от года к году, в 2024 году их выявлено более 7 тысяч. Для борьбы с ними проводится комплекс профилактических мероприятий, однако важна и осознанность граждан. Хорошо зарекомендовал себя комплекс "Безопасный город", благодаря этих технологиям сократилось на 10,8% количество преступлений в общественных местах. Серьезную роль по охране порядка играют участковые уполномоченные. За год они приняли и рассмотрели более 89 тысяч, заявлений и обращений от граждан. 1 281 преступление раскрыто.

Ерошов отметил, что представители полиции ведут профилактическую работу со школьниками, студентами, с ветеранским сообществом, с работниками банков. Размещают профилактические материалы, полную памяток и информацию, не только раздавая рассказы людям, но и в общественных местах, в общественном транспорте, в местах, где скапливается большое количество людей, используют социальные сети, используют средства массовой информации.

"Отчет начальника ОУМВД России по городу Тюмени за 2024 год, конечно, вызывал у депутатов, как и на комиссии, так и на заседании Думы, вопросы, обсуждения. На сегодняшний день оперативная обстановка стабильная. По-прежнему высокими показателями мы можем назвать раскрываемость особо тяжких преступлений. Но нас беспокоит растущая преступность с применением IT-технологий. Депутаты предложили использовать и свои социальные ресурсы, где можно было бы размещать для наших граждан полезную информацию с точки зрения профилактики вот этой серьезной для нас проблемы", - сообщила Светлана Иванова.