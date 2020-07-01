Коммунисты из Ноябрьска попытались вынести бюллетень из избирательного участка

В Ноябрьске на одном из избирательных участков зафиксировали попытку выноса бюллетеней. Сообщается, что в инциденте мог принимать участие секретарь отдела КПРФ Андрей Шепелев, сообщает Муксун.FM.

Также сообщается, что была произведена попытка вброса пустого бюллетеня. Члены комиссии смогли предотвратить провокацию, и работа избирательного участка продолжилась в обычном режиме.

Как сообщает политолог Шамиля Рак, данная провокация может иметь последствия для КПРФ в будущем. По мнению политолога, коммунисты могут выражать свою позицию любым законным методом, но не выносом бюллетеней.

Председатель общественной палаты Ямала Дмитрий Заякин отметил, что на всех участках ведется пристальный контроль за работой как избирательной комиссии, так и за участниками голосования. По мнению Заякина, с провокаторами должны разбираться полицейские.

Напомним, на избирательных участках Ямала работают более 1 тысячи наблюдателей.