Явка на выборы губернатора в Тюменской области превысила 8 процентов

Явка на выборах губернатора Тюменской области на 10.00 составила 8,28%, активнее всех пока ямальцы - проголосовали 12,15% избирателей.

"На 10 часов местного времени у нас по выборам губернатора Тюменская область дает явку 8,28 процента. Достаточно хороший процент. Если с разбивкой по округам, то в ХМАО проголосовало 6,62% избирателей, на Ямале — 12,15% избирателей, в Тюменской области — 8,76%", - сообщил на брифинге председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

По словам Халина, избиркомы всех трех субъектов сегодня рассчитывают на высокую явку.

В выборах главы Тюменской области принимают участие губернатор Александр Моор ("Единая Россия"), депутаты Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР).

По уточненным данным, в списки избирателей в Тюменской области внесено 1 159 200 человек, досрочно на выборах губернатора проголосовали 2 051 человек, в ХМАО — 1 154 604 избирателя, досрочно проголосовали 19 031, на Ямале 354 573 избирателя, 18 291 из них досрочно.

В единый день голосования также пройдут выборы депутатов в Тюменскую городскую думу VIII созыва, довыборы в Тюменскую облдуму по двум одномандатным округам и ряд выборов депутатов городских, районных и сельских дум