На Ямале избирателей ждут на 216 участках для голосования

10 сентября ямальцы вместе с избирателями Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры выбирают губернатора Тюменской области, избирательные участки округа открылись ровно в 08:00.

"Уважаемые избиратели! На должность высшего должностного лица Тюменской области претендуют четыре зарегистрированных кандидата, выдвинутые парламентскими партиями. Кто из них заслуживает доверие, решать вам. Избирательными комиссиями Ямала совместно с органами государственной власти и местного самоуправления проведена большая подготовительная работа. На участках созданы максимально комфортные и безопасные для всех условия", - сообщил накануне дня голосования председатель Избиркома Ямала Андрей Гиберт.