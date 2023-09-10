На Ямале избирателей ждут на 216 участках для голосования

10:30 10 сентября 2023
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Продолжение: Моор проголосовал на выборах в Тюмени

10 сентября ямальцы вместе с избирателями Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры выбирают губернатора Тюменской области, избирательные участки округа открылись ровно в 08:00.

"Уважаемые избиратели! На должность высшего должностного лица Тюменской области претендуют четыре зарегистрированных кандидата, выдвинутые парламентскими партиями. Кто из них заслуживает доверие, решать вам. Избирательными комиссиями Ямала совместно с органами государственной власти и местного самоуправления проведена большая подготовительная работа. На участках созданы максимально комфортные и безопасные для всех условия", - сообщил накануне дня голосования председатель Избиркома Ямала Андрей Гиберт.

Теги: выборы , губернатор , единый день голосования
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