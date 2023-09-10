Игорь Халин: "Мы ждем вас на избирательных участках"

10:00 10 сентября 2023
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Продолжение: На Ямале избирателей ждут на 216 участках для голосования

В Тюменской области ХМАО и ЯНАО проходят выборы губернатора, председатель Тюменского облизбиркома Игорь Халин накануне записал видеообращение к землякам со словами "мы ждем вас на избирательных участках".

В Тюменской области 1 062 избирательных участка, кроме того создано 9 временных избирательных участков.

Информация о выборах и кандидатах:

▫️ мойучасток.рф

▫️ портал Госуслуг

▫️ сайт Избиркома

✔️Маломобильные граждане могут проголосовать на дому. Главное условие – подать заявление в участковую избирательную комиссию до 14.00.

✔️Временные избирательные участки открыты в некоторых медицинских учреждениях.

Телефон горячей линии: 8(3452) 42-67-72.

Теги: выборы , губернатор , Игорь Халин , избирательная комиссия
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