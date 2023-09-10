В Тюменской области, Югре и на Ямале зарегистрировано более 2,66 млн избирателей

В выборах губернатора могут принять участие более 2, 66 млн избирателей, зарегистрированных на территории Тюменской области, Югры и Ямала. Выборы стартовали сегодня, в 8:00, и продлятся до 20:00.

На территории Тюменской области постоянно будут работать 1 062 избирательных участка, кроме того создано 9 временных избирательных участков.

"Маломобильные жители могут подать заявление в свои участковые избирательные комиссии о голосовании вне помещений для голосования. Такие заявления принимаются до 14 часов местного времени 10 сентября. Избиратели, которые находятся на лечении, могут проголосовать в стационарном медицинском учреждении. В Тюменской области создано семь временных участков на базе медицинских учреждений. Также будет организовано голосование в следственных изоляторах", - сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Информацию о выборах можно найти на сайтах мойучасток.рф, на Госуслугах, сайте избиркома. В Тюменской области для избирателей работает горячая линия 8(3452) 42-67-72.