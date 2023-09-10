Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямала

Депутаты Законодательного собрания Ямала в ходе тайного голосования большинством голосов избрали Дмитрия Артюхова губернатором автономного округа на второй срок подряд. Этот пост он будет занимать ближайшие пять лет.

В парламенте Ямала напомнили, что Дмитрий Артюхов – один из трех кандидатов, предложенных президентом РФ по представлению главы Тюменской области Александра Моора. На пост губернатора автономного округа также претендовали депутаты регионального парламента Максим Лазарев и Александр Голубенко.

"Благодарю депутатов Законодательного собрания за поддержку и оказанное доверие. Мы вместе с вами достойно прошли последние пять лет, и также рассчитываю на дальнейшую совместную эффективную работу. Вместе нам предстоит решить много задач, мы на верном пути, и какие бы сложности перед нами ни вставали, мы с ними обязательно справимся. Наша политика будет направлена на повышение качества жизни в регионе, благополучие каждого ямальца. Спасибо, рассчитываю на вас!" - отметил Дмитрий Артюхов.

Во второй половине дня состоится церемония вступления в должность высшего должностного лица региона.

Фото - Законодательное Собрание ЯНАО.