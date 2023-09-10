Моор проголосовал на выборах в Тюмени

Губернатор Тюменской области принял участие в едином дне голосования. После получения и заполнения бюллетеня, в беседе с журналистами отметил, что на участке многолюдно, чувствуется праздничное настроение и пожелал землякам уверенности в будущем.

Выборы губернатора проходят сегодня с 8 до 20 часов на юге и севере Тюменской области. Жители Тюмени к тому же выбирают новый состав гордумы и депутатов облдумы по Калининскому и Восточному одномандатным округам.