Моор проголосовал на выборах в Тюмени

11:41 10 сентября 2023
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Продолжение: Спикер областной думы про выборы: "Нельзя быть равнодушным к этому серьезному политическому событию"

Губернатор Тюменской области принял участие в едином дне голосования. После получения и заполнения бюллетеня, в беседе с журналистами отметил, что на участке многолюдно, чувствуется праздничное настроение и пожелал землякам уверенности в будущем.

Выборы губернатора проходят сегодня с 8 до 20 часов на юге и севере Тюменской области. Жители Тюмени к тому же выбирают новый состав гордумы и депутатов облдумы по Калининскому и Восточному одномандатным округам.

Теги: Александр Моор , выборы , единый день голосования
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