Спикер областной думы про выборы: "Нельзя быть равнодушным к этому серьезному политическому событию"

Спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов проголосовал на избирательном участке №2270. Он считает, что выборы – это возможность каждого человека, наделенного правом голоса, повлиять на будущее, выразить свое мнение, проявить свою гражданскую ответственность.

"Сегодня важно понимать, как будет развиваться Тюменская область и областная столица. Интенсивность темпа, который был задан, должна не только сохраниться, но и вырасти. Поэтому нельзя оставаться в стороне, быть равнодушным к этому серьезному политическому событию. Мы сами определяем вектор развития территории на ближайшие пять лет", - отметил глава областного парламента.

Напомни, что выборы губернатора региона проходят с 8 до 20 часов на юге и севере Тюменской области. Жители Тюмени кроме того выбирают новый состав гордумы и депутатов облдумы по Калининскому и Восточному одномандатным округам.

Фото - телеграм-канал Фуата Сайфетдинова