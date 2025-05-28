Тюменские спасатели следят за безопасностью на водоемах

Спасатели ежедневно контролируют безопасность на водоемах Тюмени, таких как озеро Круглое, озеро Нижнее Кривое, карьер Чистый, ТЭЦ-1 на улице Стартовой, карьер "Лесной" на Ялуторовском тракте и озеро Липовое.

Эти популярные места привлекают жителей и гостей города для отдыха и купания, поэтому спасатели внимательно следят за порядком. Каждый спасатель имеет все необходимое оборудование для оказания помощи, им проведен инструктаж о том, как предотвратить несчастные случаи на воде и как быстро помочь людям в беде. Они не только обеспечивают безопасность, но и объясняют отдыхающим правила поведения на воде и раздают информационные листовки.

В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминают, что спасатели работают с 11:00 до 21:00 каждый день.