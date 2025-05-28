В Тобольске собрались эксперты по промышленному туризму

В Тобольске проходит финал всероссийской программы по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность"
В мероприятии участвуют 170 экспертов из 40 регионов страны. Их ожидают деловые сессии, круглые столы, а также награждение лучших инициатив.
Накануне для гостей состоялась обзорная экскурсия по заводу "ЗапСибНефтехим". Сегодня, 28 мая, прошло пленарное заседание "Стратегические задачи по развитию промышленного туризма и продвижению промышленности в Российской Федерации".
Глава города Тобольска Петр Вагин: "Эта масштабная встреча стала итогом обучения 20 региональных команд. Большая честь принимать на тобольской земле профессионалов такого уровня, знакомиться с коллегами и обмениваться ценным опытом. Рассказал участникам о развитии туристической привлекательности Тобольска. Наш город обладает богатым промышленным потенциалом, который может быть интересен как российским, так и зарубежным туристам. Это и история освоения Сибири, и развитие нефтехимического кластера, и уникальные архитектурные решения объектов".
28-29 мая пройдут защиты финальных проектов и проектов экскурсий, разработанных в рамках программы "Открытая промышленность".
Организаторы — Агентство стратегических инициатив, СИБУР, правительство Тюменской области при поддержке Минпромторга России и фонда Росконгресс.
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