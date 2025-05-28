В Тюмени откроется выставка "Согретые Сибирью", посвященная детям блокадного Ленинграда

14:45 28 мая 2025
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Экспозиция начнет работу 1 июня во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). Открытие состоится в 11:00.

На выставке представлены:

🔺 уникальные материалы об истории детских домов, эвакуированных в Сибирь в годы Великой Отечественной войны;

🔺 фотографии и воспоминания детей;

🔺 карта-схема маршрута движения эшелонов с эвакуированными детьми-сиротами и другое.

Согласно архивным данным, с 1941 по 1943 годы из осажденного Ленинграда в наш регион были отправлены около 12 000 детей и подростков. Для многих Тюменская (тогда Омская) область стала новым домом, где сложилась их дальнейшая жизнь.

Подробнее об истории эвакуированных в районы Тюменской области можно узнать на сайте "Пионера" в разделе "Дети блокадного Ленинграда".

Фото - Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

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