Под кофту тюменки вошли 9 шоколадок, 2 шампуня и ореховая паста. Рекордсменка задержана

В тюменскую полицию обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что из торгового зала пропали продукты питания, а также бытовая химия на общую сумму около 3000 рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой – ранее несудимой местной жительницы 1975 года рождения и задержали ее. Женщина рассказала, что воспользовавшись отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина, сложила под кофту девять плиток шоколада, ореховую пасту, а также две бутыли шампуня, после чего незаметно покинула торговую точку.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Тюменке грозит срок до двух лет, пока же ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.