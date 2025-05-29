В Тюмени открылось местное отделение "Державы" для помощи участникам СВО

Местное отделение региональной организации "Держава", объединяющей участников СВО, создано в Тюмени. Оно стало седьмым в регионе. Приветствовал участников оргзаседания руководитель фракции "Единая Россия" в Тюменской областной думе Андрей Артюхов.

"Всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям, а также патриотическая работа с молодежью - это две важнейшие задачи, которые ставит перед собой "Держава". В их решении поддержку окажет Тюменское региональное отделение "Единой России", - отметил он. - Местные отделения организации откроются во всех муниципальных образованиях области".

Глава Тюмени, секретарь городского местного отделения партии "Единая Россия" Максим Афанасьев подчеркнул: несмотря на то, что "Держава" создана недавно, она является авторитетной организацией.

"У нас одна общая работа — поддержка участников СВО и их семей, отправка гуманитарной помощи бойцам. С созданием местного отделения "Державы" можно выстроить еще более конструктивный контакт с местными властями", - уверен он.

Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО, член фракции "Единая Россия" регионального парламента Николай Савченко уверен, что взаимодействие с членами семей военнослужащих, в том числе с родными погибших бойцов — это очень важно. Сейчас им больше чем другим необходимы забота и внимание.

Региональное отделение "Державы" возглавляет Олег Ямпольский. Он напомнил, что в мае 2023 года начала работу Всероссийская Ассоциация ветеранов специальной военной операции, в октябре 2024 года аналогичная общественная организация под названием "Держава"создана в нашей области. Она оказывает поддержку в реабилитации, получении образования, трудоустройстве тем, кто вернулся с фронта, а также помогает семьям бойцов,

В Тюмени руководителем избран ветеран СВО Валентин Кучеренко. В октябре 2022 года он принял решение добровольно отправиться на СВО, награжден, в том числе, медалью "За отвагу". О пережитом боец рассказывает в своих стихах, их он начал писать на фронте. Вернувшись, много времени уделяет встречам с молодежью и проводит "Уроки мужества", стал лауреатом всероссийской премии "Эстафета Победителей" в номинации "Собственным примером".

"Основные силы и время направляю на работу с молодым поколением, - поделился Валентин Кучеренко. - Понимаю, что сегодняшние подростки — это наше будущее, и они должно получить достойное воспитание".