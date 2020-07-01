Голосование в Тюменской области проходит в штатном режиме

Нарушений во время голосования по поправкам в Конституции РФ на территории Тюменской области не выявлено. Все проходит стандартно, с соблюдением всех норм и требований.

Об этом заявила руководитель горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституции РФ, старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права ТюмГУ Людмила Рагозина.

"Штаб не зафиксировал нарушений в ходе голосования. Мы продолжаем принимать звонки граждан. Добавлю, что нам звонят как рядовые жители региона, так и общественные наблюдатели. В основном это вопросы консультативного характера", - сообщила ИА "Тюменская линия" Людмила Рагозина.

В штабе работают профессиональные юристы, студенты, волонтеры. 40 человек базируются во Дворце "Пионер". По словам руководителя горячей линии штаба, с начала работы, 22 июня, начала досрочного голосования они оказали консультационную и информационную помощь более 500 жителям региона.

Общественники продолжать работать, принимать звонки от избирателей по телефону 8 (3452) 39-01-07 до завершения голосования, 20 часов 1 июля.