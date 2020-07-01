Дмитрий Бородин: голосование по поправкам в Конституцию – историческое событие

Поправки в Конституцию РФ дадут огромный толчок развитию государства, уверен директор тюменской школы №43 Тюмени Дмитрий Бородин. В завершающий день голосования по поправкам в Конституцию он пришел на участок для голосования и выразил свою гражданскую позицию.

"Внесение поправок в Конституцию – очень важный момент, и, как ответственный гражданин России, я сам пришел исполнить свой долг и проголосовать. И я призываю к этому всех жителей области. Поправки в Конституцию РФ дадут огромный толчок развитию государства. Это событие действительно уникальное, историческое, которое определит будущее нашей страны, и оставаться в стороне было бы неправильно", – прокомментировал он.



Проголосовать по поправкам в основной документ страны можно сегодня до 20:00.

Задать вопросы по поправкам можно в региональном штабе по наблюдению за проведением общероссийского голосования по телефону: 8 (3452) 39-01-07.

Вопросы по ходу голосования принимают в Избиркоме:



Горячая линия облизбиркома – 8 (3452)42-67-72.

Горячая линия Центризбиркома РФ – 8-800-200-00-20.