Владимир Якушев принял участие в выборах тюменского губернатора

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в Тюмени принял участие в едином дне голосования.
10 сентября в региона проходят выбор губернатора, в областной столице еще и выборы в гордуму и допвыборы депутатов по Калининском и Восточному одномандатным округам.
Владимир Якушев призвал еще не проголосовавших жителей региона воспользоваться своим конституционным правом и поддержать своими голосами достойных, на их взгляд, кандидатов.
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