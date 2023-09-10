Владимир Якушев принял участие в выборах тюменского губернатора

18:21 10 сентября 2023
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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в Тюмени принял участие в едином дне голосования.

10 сентября в региона проходят выбор губернатора, в областной столице еще и выборы в гордуму и допвыборы депутатов по Калининском и Восточному одномандатным округам. 

Владимир Якушев призвал еще не проголосовавших жителей региона воспользоваться своим конституционным правом и  поддержать своими голосами достойных, на их взгляд, кандидатов. 

Теги: Владимир Якушев , выборы , единый день голосования
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