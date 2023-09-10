В Тюменской области завершился единый день голосования

Жители Тюменской области, Югры и Ямала в единый день голосования приняли участие в выборах главы региона на предстоящие пять лет. Прийти на участки и отдать голос за своего кандидата избиратели могли с 8:00 до 20:00.

На пост претендуют действующий глава Александр Моор ("Единая Россия"), депутаты Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР).

В выборах губернатора могли участвовать 2 672 890 избирателей: в Тюменской области 1 161 043, в ХМАО - 1 156 274, в ЯНАО - 354 573.

По данным на 18:00, явка составила 44,13%. Лидером по активности стал Ямал, где проголосовало 60,66%. В ХМАО проголосовали к этому часу 35,69%, в Тюменской области - 47,47%.

В Тюмени избирателям, помимо главы региона, нужно было выбрать депутатов в VIII состав городской думы, двух депутатов областной думы по Калининскому и Восточному одномандатным округам. В Ишиме и Тобольске прошли дополнительные выборы депутатов в гордуму, 33 избирательные муниципальные кампании состоялись в тринадцати районах.

Предварительные итоги голосования будут известны 11 сентября.