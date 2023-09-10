В полдень явка на выборы тюменского губернатора достигла почти 20%

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин заявил, что явка на выборы в Тюменской области на 12 часов — 19,96%

Участки работают в штатном режиме. Активность избирателей достаточно высока. В Тюменской области проголосовали 260 131 человек (22,38%), в Югре — 185 271 (16,02%), на Ямале — 88 136 человек (24,86%).

На пост губернатора претендуют губернатор Александр Моор ("Единая Россия"), депутаты Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР).