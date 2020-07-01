Жители Ялуторовска, Тобольска и Ишима активно участвуют в голосовании

На всех участках в Ялуторовске жители активно голосуют с соблюдением всех мер безопасности. В Тобольске также отмечают, что участие многих жителей, пришедших на избирательные участки до основного дня голосования, является подтверждением реальной заинтересованности граждан в вопросе.

Председатель УИК 1824 Александр Грешан рассказал ИА "Тюменская линия", что в Тобольске сделано все, чтобы было удобно прийти и проголосовать, не опасаясь за свое здоровье. "Мы стараемся донести до избирателей, что голосовать безопасно. Мы, как члены комиссии, также чувствуем свою защищенность с теми правилами, которые соблюдаются", - отметил он.

Наблюдатель на участке Елена Пальянова сообщила, люди относятся к санитарным мерам с пониманием. "Никого не приходится уговаривать измерить температуру или продезинфицировать руки. Даже те, кто приходят в своих средствах защиты, берут пакет с маской, перчатками и ручкой. Участок укомплектован всем необходимым в полной мере", - подчеркнула Елена Пальянова.

За соблюдением мер безопасности режима повышенной готовности тщательно следят члены избирательных комиссий и наблюдатели в Ишиме. Об этом рассказал председатель территориальной избирательной комиссии, первый замглавы Ишима Алексей Веренчук.

"Участникам голосования бесконтактно измеряют температуру и обрабатывают руки дезинфицирующим раствором. Каждому выдают средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и ручки для заполнения бюллетеня. На пол нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, производится дезинфекция помещения. Все тридцать восемь участков для голосования в Ишиме обеспечены средствами защиты в полном объеме", - подчеркнул председатель ТИК.

С утра 1 июля ишимцы активно голосуют, приходят на участки семьями. К некоторым члены избирательной комиссии выезжают на дом.

"Мы максимально информировали жителей Ишима о том, где и когда можно проголосовать, как сделать это дома. Все мы живем в одном государстве и наш сегодняшний выбор – это будущие основы страны", - подчеркнул Алексей Веренчук.