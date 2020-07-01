В Тюменской области явка на голосование превысила 68%

По данным на 15 часов 1 июля, участие в голосовании по поправкам в Конституцию приняли 768 107 жителей Тюменской области - явка составила 68,08 %. Об этом сообщил председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Халин.

Явка достаточно высокая, при этом тюменцы продолжают идти на участки для голосования. Активную позицию занимают общественные наблюдатели, которые следят за законностью и легитимностью общероссийского голосования на территории области, отметил Игорь Халин.

"Новых жалоб, обращений, заявлений в избирательные комиссии Тюменской области на данный час не поступило. Голосование идет в штатном режиме, в спокойной обстановке. За соблюдением общественного порядка следят сотрудники правоохранительных органов", - сообщил председатель Избиркома.

Уточнить информацию о процессе голосования можно в Избиркоме по тел. горячей линии (3452) 426-772.