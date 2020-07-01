Владимир Пискайкин считает, что голосование по поправкам в Конституцию организовано на хорошем уровне

Пресс-служба облдумы

Депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин оценил ход голосования в регионе. Он отметил высокий уровень организации, отсутствие грубых нарушений и хорошую явку на участки. Об этом сообщает "Тюменская область сегодня".

Депутат отметил, что по партийному списку на участки для голосования было направлено 300 наблюдателей. Особых нарушений они не выявили.

Внесение изменений в Основной закон страны Пискайкин считает своевременным. "Каждый гражданин нашел в этих поправках, которых больше 200, что-то свое. Я бы отметил необходимость поддержки волонтерского движения, здравоохранения, также люди должны высказать свое мнение относительно концепции русского языка. Все в жизни меняется. Нельзя жить чем-то одним. Изменения давно назрели и давно пора их внести в Основной Закон", - резюмировал депутат.