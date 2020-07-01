Участвующим в первый раз в голосовании вручают дипломы

Для тюменца Максима Моторкина голосование по поправкам в Конституции стало первым социально значимым событием в жизни. На участок № 2114 по ул. 50 лет Октября, 62 он пришел с мамой в основной день голосования, 1 июля, сообщает ИА "Тюменская линия".

Максима поздравили члены избирательной комиссии и вручили ему памятный диплом. Всего с начала голосования на этом участке дипломы получили около шести молодых людей, рассказала председатель УИК 2114 Лариса Кокшарова.

"Прийти на участок в этот день меня попросили родители, - рассказал Максим. - Я чувствовал ответственность и, конечно, согласился".

Лариса Кокшарова отметила, что молодые люди, как правило, активнее приходят на участок в конце рабочего дня. Пожилые стараются проголосовать рано утром.

"Самый пожилой участник голосования - мужчина 1925 года рождения, в этот раз он впервые не смог посетить участок самостоятельно, поэтому он заранее уточнил у комиссии, что к нему придут", - рассказала она.

На участке № 2114, как и других УИК Тюмени, тщательно соблюдаются все меры для предотвращения распространения коронавируса - каждому участнику голосования бесконтактно измеряют температуру и обрабатывают руки дезинфицирующим раствором. Всем посетителям выдают средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и ручки для заполнения бюллетеня, на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.