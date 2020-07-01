Артем Зайцев подтвердил легитимность голосования в Тюменской области

Депутат Тюменской областной думы, заместитель главы аграрного комитета Артем Зайцев назвал голосование по поправкам в Конституции России в Тюменской области легитимным. Серьезных нарушений на участках не выявлено.
По его словам, во всех муниципалитетах региона наблюдатели не выявили нарушений.
"Историческое событие по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации состоялось. На сегодняшний день из всех 26 муниципалитетов не поступило ни одной жалобы. Все процессы, которые происходили, абсолютно легитимны", - заверил депутат.
Артем Зайцев также уверен, что россияне поддержат поправки в Основной закон страны.
"Надеюсь, что Конституция РФ поможет в дальнейшем развиваться и стране, и региону. Граждане принимают историческое решение. Если поправки будут внесены, то это даст большой задел для будущих поколений, которые будут жить и работать в России", - добавил он.
Особое значение, по мнению депутата, имеют поправки о русском языке, семейных ценностях, системе государственной власти.
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