Артем Зайцев подтвердил легитимность голосования в Тюменской области

18:27 01 июля 2020
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Источник ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Коммунисты из Ноябрьска попытались вынести бюллетень из избирательного участка

Депутат Тюменской областной думы, заместитель главы аграрного комитета Артем Зайцев назвал голосование по поправкам в Конституции России в Тюменской области легитимным. Серьезных нарушений на участках не выявлено. 

По его словам, во всех муниципалитетах региона наблюдатели не выявили нарушений. 

"Историческое событие по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации состоялось. На сегодняшний день из всех 26 муниципалитетов не поступило ни одной жалобы. Все процессы, которые происходили, абсолютно легитимны", - заверил депутат.  

Артем Зайцев также уверен, что россияне поддержат поправки в Основной закон страны. 

"Надеюсь, что Конституция РФ поможет в дальнейшем развиваться и стране, и региону. Граждане принимают историческое решение. Если поправки будут внесены, то это даст большой задел для будущих поколений, которые будут жить и работать в России", - добавил он. 

Особое значение, по мнению депутата, имеют поправки о русском языке, семейных ценностях, системе государственной власти.

Теги: голосование , единый день голосования , Конституция РФ
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