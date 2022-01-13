В тюменских моногоспиталях увеличили коечный фонд

В Тюменской области продолжают работу 13 моногоспиталей на 1600 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом, 100 из них развернуты на текущей неделе, по данным на 13 января, 21,1 % из общего фонда свободно, сообщили NewsProm.ru в пресс-службе областного депздрава.

По данным Оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения COVID-19 в Тюменской области на 13 января 2022 года за минувшие сутки выявлено 198 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии — 92 619); 76 человек выздоровели (за весь период — 83 084), 21 784 человека остаются под медицинским наблюдением. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 013 005, полным курсом привились 963 090.

по данным федерального сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии умерли от коронавируса 3 559 пациентов, 14 из них подтвердились в минувшие сутки.