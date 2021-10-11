Более 2000 человек умерли от коронавируса в Тюменской области с начала пандемии

Согласно официальным данным, в Тюменской области с начала пандемии коронавирус признан причиной смерти 2031 пациента, в том числе десяти - за последние сутки.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 64 547 человек в регионе, выздоровели 55 752, в том числе за минувшие сутки заболели 269, из них 33 ребенка, выздоровели 188 человек.

По данным оперштаба, на сегодня вакцинированы против коронавируса 617695 человек, полный курс прошли 578447.