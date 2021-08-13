Прививки от коронавируса поставили почти 527 тысяч жителей Тюменской области

14:39 13 августа 2021
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Фото депздрава ТО

По данным оперштаба, против коронавируса на сегодня вакцнировался 526 951 житель Тюменской области, полный курс прошли 438 266 человек.

Для формирования популяционного иммунитета первым компонентом к сентября должны быть привиты около 703 тыс. жителей региона, к ноябрю - не менее 900 тысяч.

На пресс-конференции губернатор Александр Моор отметил, что по темпам вакцинации регион лидирует в УрФО и на фоне других субъектов РФ выглядит прилично.

"С поступлением вакцины в регион проблем нет. У нас хорошие темпы вакцинации, в отдельные дни доходило  до 9 тысяч вакцинированных в сутки. Надеюсь, что те, кто еще не вакцинировался, в ближайшее время такое решение примут", - сказал Моор и поблагодарил тех, кто уже позаботился о своем здоровье и безопасности близких, поставив прививку.

Теги: Александр Моор , вакцинация , коронавирус
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