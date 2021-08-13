Прививки от коронавируса поставили почти 527 тысяч жителей Тюменской области

По данным оперштаба, против коронавируса на сегодня вакцнировался 526 951 житель Тюменской области, полный курс прошли 438 266 человек.
Для формирования популяционного иммунитета первым компонентом к сентября должны быть привиты около 703 тыс. жителей региона, к ноябрю - не менее 900 тысяч.
На пресс-конференции губернатор Александр Моор отметил, что по темпам вакцинации регион лидирует в УрФО и на фоне других субъектов РФ выглядит прилично.
"С поступлением вакцины в регион проблем нет. У нас хорошие темпы вакцинации, в отдельные дни доходило до 9 тысяч вакцинированных в сутки. Надеюсь, что те, кто еще не вакцинировался, в ближайшее время такое решение примут", - сказал Моор и поблагодарил тех, кто уже позаботился о своем здоровье и безопасности близких, поставив прививку.
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