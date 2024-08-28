Прививки от гриппа начали ставить в Тюменской области

В Тюменской области стартовала прививочная кампания против гриппа, первая партия вакцин – более 240 тысяч доз для детей и взрослых - уже поступила в регион, сообщает информцентр правительства.

Вакцинация проводится бесплатно в рамках Национального календаря профилактических прививок. Используются вакцины "Совигрипп", "Ультрикс Квадри" и "Флю-М". Записаться на прививку можно в медицинском учреждении по месту прикрепления.