Уральские регионы ждут поставку 170 тысяч доз вакцины от коронавируса

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Регионы Уральского федерального округа в ближайшее время ожидают поставки более 170 тысяч доз вакцины, сообщается на сайте полпреда президента в УрФО.

К 1 сентября прививки от коронавируса должны иметь 5,7 миллиона человек - это 60 процентов населения федерального округа. Первый компонент вакцины получили 2,8 миллиона, 2,2 миллиона завершили курс вакцинации.

На прошлой неделе в среднем за сутки в федеральном округе ставили 25,5 тысячи прививок. Это на две тысячи прививок больше, чем неделей раньше. "Среднесуточный темп вакцинации вырос, но этого ещё недостаточно. Сбавлять обороты нельзя", - отметил на совещании с фединспекторами Владимир Якушев.

В Тюменской области к 1 сентября планируют привить 703 207 человек старше 18 лет. По данным на 30 июля, прививки от коронавируса сделали 479 702 человека, 356 448 из них прошли полный курс вакцинации. Из полученных 524 тысяч комплектов вакцины на эту дату было реализовано 91,2%.