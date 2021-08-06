В Тюменской области в 38 детсадах на карантин закрыто 58 групп

58 групп в 38 детских садах региона закрыто в связи с заболеваемостью коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

"По состоянию на 5 августа, в Тюменской области в связи с заболеваемостью COVID-19 на карантин закрыто 58 групп в 38 детских садах. Зарегистрировано 44 случая заболевания среди детей и 14 случаев среди сотрудников дошкольных учреждений", - говорится в сообщении.

Группы закрыты на карантин из-за единичных случаев заболевания коронавирусом для снижения рисков распространения инфекции и сохранения здоровья детей, сотрудников и родителей.

По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе коронавирусом заболели 73 ребенка в возрасте от года до шести лет (+4% к предыдущей неделе), от семи до четырнадцати - 74 (+25%). Очаговой заболеваемости, когда в одном коллективе выявляется пять и более случаев, в детских образовательных и оздоровительных учреждениях нет.