Тюменская область получила первую партию вакцины "Спутник Лайт"

Фото с официального канала Спутник V

Первая партия в 7 628 доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" поступила в Тюменскую область, сообщает региональный оперштаб по профилактике коронавируса.

Вакцина распределяется по медучреждениям региона и ее будут предлагать пациентам на ряду с другими вакцинами.

"Вакциной смогут привиться 7 628 человек. Уже сегодня она выдаётся в медицинские учреждения области. Это четвёртая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. От трех предыдущих она отличается тем, что делать нужно только одну инъекцию, а не две. В зависимости от наличия в поликлинике вакцин, пациенту будет предложен выбор при осмотре перед вакцинацией", - сообщается в телеграм-канале оперштаба.

В целом с начала массовой вакцинации в регион поступило более 503 тыс. доз вакцин, 92,3 % уже реализовано, но поставки идут регулярно — привиться могут все желающие. Это можно сделать по записи или в порядке живой очереди в поликлиниках или в мобильных пунктах вакцинации.