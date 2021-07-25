Вакцинацию от коронавируса прошли 40% жителей Голышмановского городского округа

Почти 12 тысяч взрослых голышмановцев должны пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы сформировался популяционный иммунитет. Больше половины от плана поставили первую прививку, полный курс прошли около 40 процентов населения, пишет "Мегатюмень".

Поначалу жителей округа прививали только в Голышмановской поликлинике, затем в вакциномобиле, сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах.

Заведующая Ламенским ФАПом Лариса Стародубова рассказала, что первое время люди шли с большой опаской, теперь каждую неделю прививает 10-20 человек. "Среди вакцинированных — люди преклонного возраста 1925 и 1928 годов рождения, пенсионеры и восемнадцатилетние, работающие и безработные, здоровые и хроники. Пока не наблюдалось побочных проявлений. Вот только температура поднималась до 37,3, был небольшой озноб и головные боли - это буквально в течение суток всё проходит", - отметила Стародубова. Сама она тоже привилась.

В целом от ковида вакцинировано 165 жителей Намекни. К сентябрю планируют довести показатель до 200 человек. "Это будет примерно 70 процентов населения — сформируем коллективный иммунитет. Максимально у нас на обслуживаемой территории можно привить 250 человек, но есть же медотводы. За привитыми ведём медицинский контроль", - сказала фельдшер.